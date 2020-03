Napoli: apre la degenza covid19 al Loreto Mare Da oggi 10 nuovi posti, si arriverà entro 10 giorni a 40 nuovi posti di terapia intensiva

Stamattina è stato aperto, in tempi record, il nuovo reparto di degenza covid19 all'Ospedale Loreto Mare di Napoli.

Il reparto ha attualmente dieci posti nell'area protetta e ristrutturata per fronteggiare la malattia infettiva che si aggiungono ai dieci posti di terapia intensiva già attivi e pieni da alcuni giorni.

In altre aree dell'ospedale proseguono intanto i lavori per i prossimi step del nosocomio che si trova a via Marina: martedì è prevista l'apertura di altri dieci posti di degenza e il sabato successivo gli ultimi dieci per arrivare al saldo finale di 40 posti di degenza ordinaria protetta covid19.

I lavori proseguono anche per preparare i 20 posti di terapia sub intensiva. L'ospedale è stato diviso a metà, con un percorso protetto per i pazienti infettivi ed uno libero da pazienti per gli operatori sanitari senza protezioni e le forniture.