Napoli: Implementazione dei posti letto dedicati ai contagiati Tutti gli ospedali partenopei sono al lavoro per garantire ulteriori posti letto covi-19

SI lavora senza sosta per garantire ulteriori posti letto per i pazienti affetti da coronavirus a Napoli e provincia.

Gli ospedali partenopei hanno attivato e stanno attivando posti letto dedicati ai contagiati da covid-19

Nell'Azienda dei Colli, che comprende Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive e Monaldi, sono attualmente 16 i posti di terapia intensiva e ne verranno attivati altri 40, tutti destinati ai positivi da coronavirus.

Nell'ospedale Cardarelli procedono i lavori per un padiglione con tac dedicata. Al termine, la struttura avrà 24 posti letto dedicati così ripartiti: 4 in terapia intensiva, 8 per la sub intensiva, 12 per i ricoveri ordinari, per i pazienti, cioè, che non sono in condizioni critiche.

Nell'ospedale Loreto Mare, che rientra nella Asl Napoli 1 centro, sono già attivi 10 posti in terapia intensiva e da oggi 10 in reparto Covid. In totale, nell'ospedale interamente riconvertito per far fronte all'emergenza, ci saranno 70 posti letto: 10 in terapia intensiva, 20 in sub intensiva, 40 in Covid.

Procedono secondo cronoprogamma, i lavori per i prefabbricati modulari negli spazi attigui all'Ospedale del Mare. Ogni blocco sarà composto da 24 posti letto: il primo blocco sarà consegnato il 6 aprile, il secondo il 13, l'ultimo il 20 aprile.

In totale, nell'Ospedale del Mare ci saranno 72 posti letto destinati ai pazienti Covid-19.

Nel Policlinico Federico II, a regime, saranno 59 i posti letto disponibili. Oggi sono stati attivati ulteriori 5 letti in sub intensiva, per un totale di 21 posti letto già attivati.

Sono già attivi: 12 posti letto di terapia intensiva, 4 posti letto dedicati al percorso nascita per pazienti Covid-19, 4 posti letto malattie infettive pediatriche e 4 posti letto Covid-19 di Terapia Intensiva neonatale. Si aggiungono a questi 20 posti letto di malattie infettive, dei quali 6, attivi da domani, e altri 14, attivi da sabato 28 marzo. Ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva saranno attivati entro metà aprile.

Negli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore, Pozzuoli e Ischia, della Asl Napoli 2 nord, sono stati attivati rispettivamente 4 posti nei primi tre nosocomi, 2 al Rizzoli di Ischia.