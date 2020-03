Prot. Civile: In Campania inviati un milione di dispositivi Contestate le parole di De Luca e afferma di aver consegnato alla Regione le forniture

La Protezione Civile risponde al governatore Vincenzo De Luca che aveva dichiarato pubblicamente che la Campania non aveva ricevuto ancora nulla delle forniture promesse.

Il Dipartimento della Protezione civile, rivolgendosi al Presidente della Regione Campania De Luca ha reputato dunque “opportuno precisare che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, sono stati consegnati, alla Regione Campania, fino ad oggi, circa un milione di dispositivi. Nel dettaglio - si legge nella nota diramata dalla Protezione Civile - si tratta 788.600 mila mascherine, circa 99mila ffp2 e ffp3, 109mila guanti in lattice, oltre 3.000 dispositivi, tra camici chirurgici, copriscarpe e visiere di protezione, e 15 ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva. È in corso un lavoro incessante che, anche grazie all'approvazione del Decreto Cura Italia, sta dando segnali di risposta concreta anche in termini quantitativi che aumenteranno giorno dopo giorno”.

Ora si attende di capire dove siano queste forniture e come mai il governatore De Luca abbia invece accusato la Protezione Civile di non aver porvveduto in alcun modo alla Campania.