Napoli: Federico II ricerca medici per i reparti Covid-19 Sono 12 i posti di terapia intensiva al policlinico, altri sono 10 saranno attivati.

Oltre ai nuovi posti letto per i pazienti Covid-19 servono anche gli operatori sanitari e infatti l’azienda ospedaliera universitaria Federico II ha indetto una manifestazione d'interesse per medici, specializzandi, specialisti e volontari disponibili a lavorare nella struttura, in cui si sta procedendo alla realizzazione di nuovi posti letto per i pazienti Covid.

Questo è previsto in un documento firmato dal direttore generale Anna Iervolino e dai direttori sanitario e amministrativo.

Al Policlinico sono attivi 12 posti letto di terapia intensiva e altri dieci saranno attivati entro aprile. Sono otto i posti letto relativi al percorso nascita, tra malattie infettive, blocco parto e terapie intensive neonatali. Tre, invece, i posti nel reparto malattie infettive per i pazienti Covid in età pediatrica. Altri 19 posti letto di malattie infettive saranno attivati tra sette giorni. Sono in corso anche le attività necessarie per implementare i posti letto non di terapia intensiva.

L'azienda universitaria esprime la "necessità di provvedere all'individuazione ad horas di personale dirigenziale e che possa garantire il buon andamento delle attività di cura ed assistenza nei reparti in corso di attivazione e/o a rafforzare gli organici di quelli esistenti" e indice una manifestazione d'interesse per medicina interna, pneumologia, infettivologia, pediatria, neonatologia, ginecologia, radiologia, anestesia e rianimazione, medicina di laboratorio e biologia.