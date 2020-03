Nel napoletano i carabinieri vicini ai più deboli Molti i casi di cittadini in ristrettezza economica che hanno chiesto e ricevuto aiuto dai militar

Restare a casa diventa dura per molti che non riescono a garantirsi il sostentamento. In tre casi, sono nel napoletano alcuni cittadini hanno chiesto l’aiuto dei carabinieri perché non riescono ad acquistare i beni di prima necessità viste le ristrettezze economiche.

A Sant’Antimo un 37enne ha chiamato in caserma e al militare del centralino ha detto di trovarsi in serie difficoltà economiche.

I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, che vive con gli anziani genitori e che lavora in maniera saltuaria e che in questo momento è entrato in una seria difficoltà economica.

Il trentasettenne ha mostrato ai militari il frigo vuoto e la dispensa che conteneva un solo pacco di pasta. A quel punto i carabinieri si sono recati ad acquistare decine di prodotti alimentari e hanno garantito piena disponibilità e vicinanza alla famiglia.

Anche a San Vitaliano un uomo anziano si è rivolto sempre ai carabinieri della locale caserma per chiedere del cibo e due mascherine una per se stesso e una per la moglie. Anche in questo caso dopo qualche ore all'anziano è stato consegnato a domicilio una scorta di prodotti alimentari sufficiente per molti giorni e anche mascherine.

Anche a Villaricca un uomo ha contattato i carabinieri perse non potendo più lavorare non riusciva a garantire il sostentamento alla moglie e alle due figlie minorenni. Come per le altre circostanze, i carabinieri hanno consegnato all’uomo alimenti, prodotti per la pulizia degli ambienti e per l’igiene personale.

In questi giorni le forze armate stanno svolgendo un ruolo che supera il loro lavoro tipico e stanno dimostrando grande capacità di vicinanza e solidarietà soprattuto nei confronti dei più fragili.