Coscioni: "Ok a 3mila posti nelle clinche private" "Per le terapie intensive i posti non sono molti però"

- "Abbiamo chiuso l'accordo con il privato convenzionato. Le cliniche della Campania hanno messo a disposizione della sanità regionale tremila posti letto tra covid e non covid. L'accordo sarà operativo da domani". Lo annuncia all'ANSA Enrico Coscioni, consigliere per la sanità del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al termine della riunione che si è tenuta oggi con i rappresentanti della sanità privata convenzionata.

"Le cliniche hanno messo a disposizione - spiega Coscioni - anche alcuni posti di terapia intensiva, ma non sono molti. Però l'aiuto per l'emergenza arriverà sulla degenza dei positivi che non possono stare a casa: ci saranno posti per la degenza a media e bassa intensità, ma anche per il ricovero dei clinicamente guariti".