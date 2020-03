Bandiere a mezz’asta sui palazzi delle istituzioni Da Palazzo San Giacomo a piazza Matteotti al Consiglio Regionale

Anche il Comune di Napoli ha aderito al minuti di silenzio per commemorare le vittime del coronaviurs. Le bandiere sono state esposte a mezz’asta su Palazzo San Giacomo. L'iniziativa, promossa dall'Anci, si e' svolta in tutta Italia a partire dalle 12.

Il sindaco Luigi de Magistris ha definito quella di stamattina “un'iniziativa senza precedenti, oggi noi sindaci siamo tutti uniti per esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari di tantissime vittime e per stare vicini alle comunità locali che più sono state martoriate. Vogliamo dare un segnale di fortissima vicinanza a chi e' in prima linea, soprattutto ai medici e agli infermieri che stanno lottando contro questa terribile epidemia sanitaria. I sindaci - sottolinea de Magistris - rappresentano la tenuta democratica del Paese e vogliono dimostrare un senso di unita' fortissimo, a dimostrazione che non molliamo, resistiamo e tutti uniti vinceremo questa durissima guerra".

Oggi anche le bandiere della sede di piazza Matteotti della Città Metropolitana di Napoli sono esposte a mezz'asta in segno di lutto per tutte le persone decedute per la pandemia.

Anche il Consiglio Regionale della Campania ha aderito all’iniziativa e alle 12 la Presidente Rosetta D’Amelio, con il consigliere Antonio Marciano del Pd, e il collega Ermanno Russo di Forza Italia, sono usciti dal palazzo del Centro Direzionale per il minuto di silenzio.