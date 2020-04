Polemica Mentana: "Ridicoli piagnoni, amo Napoli più di voi" In molti non avevano gradito il titolo sul Cotugno: "Napoli ha ANCHE un'eccellenza"

Scoppia il caso Mentana vs Napoli. Il direttore del Tg di La7 e di Open aveva titolato, proprio sul quotidiano online da lui fondato, un articolo sul Cotugno “A Napoli c'è anche un'eccellenza nella lotta al Covid”. E' stata quella parola, “anche”, a far insorgere molti utenti: “Perché anche? A Napoli ci sono molte eccellenze” è il commento dei più che individuano in quell'anche una sorta di allusione negativa a Napoli, e dunque il Cotugno eccellenza tra tante brutture.

Il profilo del direttore è stato preso d'assalto dai commenti, per poi replicare piccato: “Ridicoli piagnoni che vi attaccate a un anche, imparate l’italiano! Amo Napoli più di voi evidentemente”. Commento che però non ha placato gli animi e anzi ha contribuito a un ulteriore assalto social al profilo di Mentana e ad altri commenti sdegnati.