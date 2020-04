700.000 consegne dagli agricoltori di Campagna Amica Pecoraro Scanio: Un record

"Nella scorsa settimana, oltre 4.000 aziende del circuito degli agricoltori di Campagna Amica hanno realizzato oltre 700.000 consegne a domicilio di prodotti agricoli provenienti dai nostri campi. Il passaggio da 0 a 700.000 ordini di consegna nelle case dei cittadini è un vero record.

In questo momento di grande emergenza, dove le imprese agricole continuano a lavorare tra tante difficoltà e dove l'aumento della spesa nei supermercati si è indirizzata verso prodotti a lunga conservazione e spesso provenienti dall'estero, è importante rilanciare con forza la campagna #iomangioitaliano, promossa da Coldiretti e Campagna Amica, con l'adesione della Fondazione UniVerde, della Federazione Italiana Cuochi e di tante realtà del nostro Paese.

È fondamentale sostenere quanti continuano a lavorare con grande abnegazione nei campi italiani". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e Coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Campagna Amica.

"Il decreto di aprile, che punterà al rilancio dell'economia del nostro Paese, dovrà sostenere con forza l'agricoltura familiare e tutti gli agricoltori, in particolare i giovani imprenditori agricoli che stanno dimostrando grande dinamicità in termini di innovazione. L'obiettivo è quello di consentire un più facile contatto tra produttori e consumatori che, attraverso la vendita online e la vendita diretta, potrà garantire, alle attività agricole, un ulteriore elemento di rafforzamento - sottolinea l'ex Ministro - Potenziare la vendita diretta dei prodotti della nostra agricoltura è anche un modo per sostenere una serie di piccole produzioni tipiche, biologiche e a chilometro zero che difficilmente riescono ad accedere alla catena della grande distribuzione".