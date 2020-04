"Tamponi a tutti, politica accorta, resto chiacchiere" Coronavirus, appello di Nappi a De Luca

"Caro De Luca, la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, anche dei bilanci. Potenziare i test ed estenderli a un numero sempre maggiore di cittadini è il miglior strumento per individuare gli asintomatici positivi e isolarli, mettendo in condizione chi è sano e può lavorare di tornare a farlo in condizioni di massima sicurezza. Fare più tamponi possibile è la strada da percorrere per arginare l’emergenza sanitaria e riavviare l’attività economica. Questo è quello che fa una politica accorta, il resto sono chiacchiere". Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto.