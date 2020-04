Coronavirus, Nappi: Aiuti alle imprese? Solo se Merkel dice sì Molte imprese rischiano di scomparire, al Sud dove la situazione è davvero drammatica

"Il decreto varato ieri sera dal Governo, e non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale, è l’ennesima truffa semantica che ci propinano Conte&co. L’erogazione alle imprese delle risorse previste, infatti, è vincolata al via libera della Commissione europea - e della Merkel -, che chissà quando arriverà.

Mentre il Paese continua ad essere ostaggio della burocrazia, molte imprese rischiano di scomparire, in particolare al Sud dove la situazione è davvero drammatica.

Per una volta la Regione Campania dia il buon esempio, e saldi i debiti che ha contratto con i propri fornitori per dare una prima importante iniezione di liquidità alle aziende del territorio". Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto.