Napoli: in arrivo altri 100 militari Aumenta già da oggi il contingente per i controlli anti covid nell’area metropolitana di Napoli

Arrivano altri 100 militari a Napoli già da oggi, che si aggiungeranno al continente già in campo in città per il controllo del rispetto delle normative per il contenimento del contagio da coronavirus.

Il ministro dell'Interno ha concordato con il Ministro della Difesa l'invio immediato di altri 100 militari in Campania, per rafforzare i controlli anti covid nell'area metropolitana di Napoli.

A renderlo noto la prefettura del capoluogo campano: la richiesta di un ulteriore contingente era stata formalizzata dal Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Da alcune settimane è già operativo a Napoli e in Campania un contingente di un centinaio di uomini delle Forze Armate che affianca le forze di polizia nella verifica del rispetto delle norme sul coronavirus.