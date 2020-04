La famiglia Di Palo dona 400 buoni spesa Sostegno concreto a famiglie in difficoltà a Casoria, Afragola, Cardito e Crispano

Il Gruppo Di Palo gestore dell’insegna Crai per la Campania - aggiunge un importante mattone per potenziare la rete di sostegno e solidarietà rivolta a chi è in difficoltà con una donazione di 400 buoni spesa da 50€ destinati a 400 famiglie dei comuni di Casoria, Afragola, Cardito e Crispano. I buoni spesa sono stati consegnati ai sindaci dei 4 comuni che si occuperanno e della distribuzione ai più bisognosi.

I cittadini di Afragola e Casoria potranno utilizzare i buoni spesa presso il Supermercato Crai del Parco Commerciale I Pini, Strada statale Sannitica 87 (Casoria). I residenti nei comuni di Cardito e Crispano potranno invece recarsi presso il Supermercato Crai del Centro Commerciale La Masseria, in Via Mahatma Gandhi (Cardito).