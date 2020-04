Mille mascherine dalla Cina per i forestali di Napoli La Città Metropolitana ha ricevuto da Chengdu i dispositivi che ha donato ai 50 operai dell’ente

Sono arrivate mille mascherine da Chengdu, Cina, che sono state distribuite ai lavoratori forestali in forza alla Città metropolitana di Napoli, consentendo così agli stessi di operare in sicurezza per la tutela del territorio forestale e in particolare per la zona vesuviana.

A darne notizia è il sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris, e il vicesindaco, Francesco Iovino.

I forestali dell’ente metropolitano sono 50 operai che si sono particolarmente distinti per le azioni a tutela del territorio durante gli incendi sul Vesuvio e che saranno in grado di riprendere il lavoro dal prossimo 5 maggio.

"La Città metropolitana - ha dichiarato De Magistris - intende mettere in atto tutte le azioni e le risorse necessarie affinché sia, anche in questa fase di grande emergenza, tutelato il nostro splendido territorio patrimonio nostro e del mondo intero".

Il vice sindaco Iovino, da parte sua, ha ringraziato ancora Lin Li, la direttrice del distretto di Wuhou della città di Chengdu, che si trova nella provincia del Sichuan per l'amicizia dimostrata alla nostra comunità ai cittadini dell'area metropolitana di Napoli.