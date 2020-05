Nuova ordinanza di De Luca, da lunedì via libera ai mercatali Cambiano anche gli orari e le restrizioni per l’attività sportiva individuale

Riprendono in Campania le attività mercatali da lunedì 11 maggio. A deciderlo è stato il prescindete della Regione Campania, Vincenzo De Luca con l’ordinanza n.45 emanata nella tarda serata di oggi.

L’attività è consentita nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari. Le attività mercatali dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida in un documento che sarà allegato all'ordinanza al momento della pubblicazione sul Burc (Bollettino ufficiale della Regione Campania.) L

'ordinanza modifica inoltre gli orari in cui, sempre da lunedì 11 maggio, è consentito svolgere attività sportiva individuale: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all'esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.