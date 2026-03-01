Sanremo, vittoria Sal Da Vinci. Fico: "Premio a passione e impegno" Il Governatore: "Un percorso costruito nel tempo con dedizione e sacrificio"

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo accende l’entusiasmo della Campania e raccoglie il plauso delle istituzioni. Tra i primi a congratularsi con l’artista partenopeo è stato il presidente della Regione, Roberto Fico, che ha affidato ai social un messaggio di apprezzamento per il successo ottenuto sul palco dell’Ariston.

“Congratulazioni a Sal Da Vinci per l'importante vittoria al Festival di Sanremo! Un risultato che rende orgogliosa Napoli e tutta la Campania e che premia un percorso costruito nel tempo con costanza, passione ed impegno”, ha scritto il governatore, sottolineando il valore di un traguardo che va oltre la singola serata e rappresenta il coronamento di una carriera solida e coerente.

Il successo a Sanremo consacra un cammino artistico iniziato anni fa, fatto di teatro, musica e radici profondamente legate alla tradizione napoletana. Un percorso che, come evidenziato da Fico, è stato costruito “nel tempo”, attraverso impegno e dedizione, fino a raggiungere uno dei palcoscenici più prestigiosi della canzone italiana.

La vittoria del cantante napoletano diventa così motivo di orgoglio collettivo: non solo per la città di Napoli, ma per l’intera Campania, che vede premiata una delle sue espressioni artistiche più rappresentative in un contesto nazionale di grande visibilità.

Sui social, intanto, si moltiplicano i messaggi di congratulazioni da parte di fan, colleghi e istituzioni, a conferma di un successo che unisce pubblico e territorio nel segno della musica.