Caivano, la solidarietà riparte dal Parco Verde DonatoriNati Polizia di Stato promuove la cultura della donazione

La solidarietà torna protagonista a Caivano, nel cuore del Parco Verde, grazie all’impegno di DonatoriNati Polizia di Stato, che ha promosso una giornata dedicata alla cultura della donazione del sangue e della cittadinanza attiva.

L’iniziativa ha previsto una raccolta straordinaria con autoemoteca AVIS e momenti di incontro con i cittadini, con l’obiettivo di diffondere valori di solidarietà, legalità e partecipazione, soprattutto tra i più giovani. Un segnale concreto in un territorio spesso al centro delle cronache, dove il volontariato rappresenta una risposta positiva e tangibile alle difficoltà sociali.

A bordo dell’autoemoteca, accolti dal personale medico e dai volontari, sono stati numerosi i cittadini che hanno scelto di donare il sangue, aderendo con entusiasmo all’appello. Un gesto semplice ma fondamentale, che può salvare vite e che assume un significato ancora più forte in un contesto come quello del Parco Verde, dove promuovere alternative alla criminalità significa investire sul senso di comunità e sulla responsabilità condivisa.

Grande soddisfazione è stata espressa da don Maurizio Patriciello, da sempre in prima linea per il riscatto del territorio, che ha accolto con favore l’iniziativa sottolineandone il valore sociale ed educativo.

A ribadire la mission dell’associazione è stato anche il presidente di DonatoriNati Campania, Tommaso Delli Paoli:

“Il nostro esserci sempre ci porta ad essere ovunque e lì dove serve – afferma – attento alle esigenze del territorio e dei giovani”.

Un messaggio chiaro: la presenza dello Stato e delle associazioni non è solo simbolica, ma concreta e costante. Attraverso la promozione della donazione del sangue, DonatoriNati rinnova il proprio impegno nel costruire reti di solidarietà, rafforzare il senso civico e offrire ai giovani modelli positivi di riferimento.