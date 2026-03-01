IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il gioco vero Con così poche squadre in mano a persone fisiche, il gioco del calcio si è ormai spostato altrove...

"Col Verona al Bentegodi, riprendiamoci le lodi": doveva essere questo l'invito (in rima) che i tifosi avevano il dovere di rivolgere agli azzurri che si recavano nella città di Giulietta per riprendersi, si sperava con gli interessi, quello che era stato così indegnamente tolto loro nella trasferta di Bergamo. Il Napoli doveva giocare la sua più bella partita di questa stagione e travolgere scaligeri e ostacoli che - ormai era certo - avrebbe incontrato sulla sua strada. Troppi gli attori in campo e tutti con ragioni finanziarie superiori alle sue. Con così poche squadre rimaste in mano a persone fisiche, il gioco del calcio, quello vero, si è ormai spostato altrove.