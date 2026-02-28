Napoli: la Federico II si è trasformata in un campus a cielo aperto Cinquanta scuole, settemila studenti, tredici aree didattiche coinvolte

Cinquanta scuole, settemila studenti, tredici aree didattiche coinvolte. Dal 24 al 26 febbraio 2026, l'Università degli Studi di Napoli Federico II si è trasformata in un campus a cielo aperto, spalancando le proprie porte a una generazione di giovani in cerca della strada giusta.

Ma le tre giornate appena concluse sono solo l'ultimo capitolo di una storia più grande: dall'avvio del progetto Orizzonti, sono già oltre cinquantamila i ragazzi che hanno varcato le soglie dell'Ateneo federiciano per scoprire cosa li aspetta dopo il diploma.

Orizzonti è il progetto realizzato dalla Federico II in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania nell'ambito delle misure Pnrr per l'orientamento attivo nella transizione scuola-università. Un'iniziativa che mette i ragazzi al centro di un'esperienza concreta e coinvolgente, fatta di laboratori, incontri, esplorazioni e momenti di riflessione guidata.

Questa edizione ha confermato ancora la capacità del progetto di attrarre studenti da ogni angolo della regione e non solo: se la grande maggioranza dei partecipanti è giunta da tutta la Campania, c'è anche chi ha affrontato un viaggio ben più lungo, arrivando fino a Sciacca, in Sicilia, pur di non perdere l'occasione. Un segnale eloquente dell'interesse che Orizzonti riesce a suscitare ben oltre i confini territoriali più prossimi.

Le tre giornate si sono articolate attorno a due momenti distinti e complementari. Il primo ha visto i ragazzi protagonisti di percorsi laboratoriali della durata di quindici ore, costruiti attorno alle discipline che ciascuno aveva già individuato come più affini alle proprie inclinazioni. Seguiti da tutor dedicati, gli studenti hanno lavorato su attività pratiche e approfondimenti teorici, imparando a familiarizzare con i contenuti, i metodi e gli strumenti delle diverse aree del sapere. Un'immersione progressiva pensata per aiutarli a capire davvero se quella disciplina fa per loro.

Il secondo momento, chiamato ‘Dentro l'università’, ha invece condotto i partecipanti alla scoperta fisica degli spazi e degli ambienti dell'Ateneo: le aule, i laboratori, le biblioteche, i luoghi della vita accademica quotidiana. Un percorso volutamente esperienziale, capace di rendere concreta e familiare una realtà che, per molti ragazzi, era ancora tutta da immaginare, che spesso per questo sembra più lontana di quanto non sia.

Tutti i 26 dipartimenti dell'Ateneo, attraverso le tredici aree didattiche che compongono l'offerta formativa universitaria, si sono mobilitati nell’organizzazione e la realizzazione di queste giornate, con un obiettivo comune: mostrare ai giovani che l'università non è un mondo a parte, ma uno spazio aperto, plurale, ricco di possibilità.

Il progetto Orizzonti, del resto, va ben oltre la semplice informazione orientativa, si propone di accompagnare gli studenti con gradualità verso una scelta consapevole, guidandoli attraverso fasi autoriflessive che li aiutino a fare chiarezza su attitudini e aspirazioni, per trasformare un interesse ancora vago e indefinito in una vocazione consapevole.