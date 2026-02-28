Lukaku all' ultimo respiro: il Napoli vince 2 a 1 a Verona

Chi se non lui? Romelu Lukaku. Torna al gol e regala tre punti pesantissimi al Napoli al novantaseiesimo al Bentegodi.
Si era messa in discesa la gara per il Napoli con Hojlund che di testa dopo due minuti aveva trovato il vantaggio ma poi viene fuori il solito braccino del Napoli contro le piccole.
Quello e le solite decisioni arbitrali più che discutibili: da un fallo non fischiato su Buongiorno arriva un calcio d'angolo per il Verona, Akpa Akpro calcia male ma Hojlund la devia in porta. Ci sarebbe una posizione irregolare di Frese, ma naturalmente non viene rilevata.
Suslov poco dopo entra durissimo su Gutierrez: solo giallo per l' arbitro, Var assente.
Quando sembra tutto perduto Giovane spedisce il pallone della disperazione in area e Lukaku piega le mani a Montipolò regalando tre punti al Napoli.
Hellas Verona-Napoli 1-2 (0-1) Verona (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap (9' st Frese), Nelsson, Edmundsson, Oyegoke (24' st Suslov), Akpa-Akpro (36'st Niasse), Gagliardini, Harroui (36' st Slotsager), Bradaric, Bowie, Sarr (9' st Mosquera). (34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 41 Isaac, 70 Fallou, 90 Vermesan). All.: Sammarco Napoli (3-4-2-1): Meret, Beukema, Buongiorno, Juan Jesus, Politano (32' st Mazzocchi), Lobotka (28' st Gilmour), Elmas, Spinazzola (6' st Gutierrez), Vergara (32' st Giovane), Alisson Santos (28' st Lukaku), Hojlund. (14 Contini, 32 Milinkovic-Savic, 17 Olivera, 95 Prisco). All.: Conte Arbitro: Colombo di Como Reti: nel pt, 2' Hojlund; nel st, 19' Akpa Akpro, 50' Lukaku. Angoli: 5-2 per il Napoli Recupero: 2' e 5'. Ammoniti: Akpa Akpro, Vergara, Sammarco, Conte, Elmas, Suslov, Harroui, Juan Jesus, Lukaku.