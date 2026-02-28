Bradisismo nei Campi Flegrei, vertice in Prefettura: "Situazione monitorata" Incontro istituzionale per fare il punto sullo sciame sismico: paura ma nessuna criticità

Torna a farsi sentire il bradisismo, sciame sismico nei Campi Flegrei. La scossa più forte di magnitudo 3.5 registrata in mattinata e nettamente avvertita in tutta la zona, compresi anche i quartieri di Napoli. Paura tra i cittadini ma nessun danno.

Il prefetto partenopeo Michele di Bari ha convocato il Centro coordinamento soccorsi. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta con i rappresentanti della sala operativa della Protezione civile regionale, i sindaci di Bacoli, Josi della Ragione e di Pozzuoli, Luigi Manzoni, i rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli, dei Vigili del fuoco, della Polizia locale del Comune di Napoli e delle Forze dell'ordine.

A Bacoli è stata allestita, grazie alla Protezione civile regionale, una zona di assestamento, che sarà poi inaugurata martedì prossimo.

Non si registrano condizioni di particolari criticità nel territorio interessato dalle scosse, dove la situazione resta continuamente monitorata.