Regione: forum su sanità e politiche sociali promosso dalla consigliera Rostan "70% dei fondi in bilancio per la sanità, controlleremo che vengano spesi bene"

Oltre quaranta amministratori locali hanno partecipato al forum promosso dalla consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente della commissione Sanità, sui temi dell’assistenza sanitaria e delle politiche sociali in Campania.

Un momento di confronto intenso e partecipato che ha visto la presenza di esponenti del governo e del parlamento come il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Pina Castiello, e i parlamentari Gianpiero Zinzi e Gianluca Cantalamessa. Presenti inoltre Il questore Pasquale Errico consulente della Commissione Nazionale Antimafia, Angelo Sorge, Enrico Ferrante esperto in politiche del lavoro, Pietro Parente esperto in sistemi di sicurezza nazionale, la dott.ssa Anna Torre esperta di politiche sociali e del terzo settore.

"Abbiamo appreso dal presidente Fico che il 70% del bilancio della Regione Campania sarà impiegato per la sanità.

Controlleremo che queste risorse vengano impiegate senza sprechi per risolvere problemi storici della Campania a partire dalla riduzione delle liste d’attesa, rafforzamento della medicina territoriale, prevenzione e diagnosi precoce, riconoscimento e il sostegno ai caregiver familiari, sul rafforzamento dell’assistenza territoriale e sull’attenzione alle tante persone fragili. Abbiamo voluto creare un momento di ascolto vero e di proposta concreta perché solo attraverso il confronto costante con sindaci, assessori e consiglieri comunali possiamo costruire soluzioni efficaci. I territori chiedono presenza, competenza e capacità di incidere”.

Lo ha dichiarato la consigliera Rostan a margine dell’iniziativa svoltasi presso la sala Nassiriya del Consiglio regionale.

“La presenza autorevole dei vertici del partito - ha aggiunto Rostan - dimostra che quando si fa squadra e si mettono al centro le comunità locali si costruisce una visione concreta di sviluppo.

Dalla sanità alle infrastrutture, dal sostegno agli enti locali alle politiche sociali, il nostro obiettivo è trasformare le esigenze dei cittadini in azioni amministrative precise".