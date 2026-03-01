San Giovanni a Teduccio: il Prefetto rafforza le misure di sicurezza Due ragazzi feriti a colpi d'arma da fuoco, "Presenza sul territorio fondamentale"

Notte di tensione nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, dove tra venerdì e sabato due ragazzi di 17 anni sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco esplosi da persone a bordo di un’altra auto.

Un episodio grave che ha immediatamente fatto scattare un rafforzamento dei controlli sul territorio. A disporre l’intensificazione dei dispositivi di vigilanza è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che in una nota ha espresso ferma condanna per quanto accaduto.

Il prefetto ha ribadito la particolare attenzione delle forze di polizia per l’area orientale della città, sottolineando come sia stata disposta un’immediata intensificazione dei servizi di controllo e prevenzione. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire la sicurezza dei cittadini attraverso una presenza costante delle forze dell’ordine, dall’altro rafforzare la percezione della vicinanza delle istituzioni alla popolazione.

“La costante presenza sul territorio – viene evidenziato – è fondamentale per monitorare le dinamiche locali, prevenire i reati e contrastare ogni forma di illegalità”.

La vicenda sarà oggetto di approfondimento nel corso del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove verranno valutate ulteriori misure per rafforzare il presidio dell’area e prevenire nuovi episodi di violenza.

Intanto, nel quartiere resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine, con controlli serrati e pattugliamenti mirati per riportare serenità tra i residenti.