Nappi "In Campania solo sulla carta, no strategia testing" Fase 2. Appello al presidente De Luca

"Non solo la Campania ha buttato dalla finestra milioni di soldi pubblici per ospedali 'usa e getta', ma ad oggi non sta attuando alcuna strategia di testing per la fase 2. " Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del Movimento civico Il Nostro Posto.

Ricordiamo al governatore De Luca che lo standard minimo sarebbe di almeno 250 tamponi ogni 100mila abitanti mentre la Regione, con una media di appena 47 tamponi eseguiti, è agli ultimi posti, davanti solo a Sicilia e Puglia.

Per non parlare delle Usca, le Unità speciali di medici e infermieri che dovrebbero assistere a domicilio i malati covid e che in Campania sono appena il 4 per cento: una prima linea fondamentale nella lotta al virus ferma al palo, come denuncia la Fials. Insomma, in Campania per il momento la fase 2 è solo sulla carta".