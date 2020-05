Protestano sindacati, ferma un’ora la funicolare di Montesanto Gli ambienti e le postazioni di lavoro non era state sanificate al cambio turno

Una protesta sindacale ha bloccato per poco più di un’ora la funicolare di Montesanto, dalle 13:30 alle 14:40.

L’Usb afferma che la protesta è nata dal fatto che "gli ambienti e le postazioni di lavoro non erano state interessate dalla necessaria attività di igienizzazione, a seguito dell'avvenuto cambio turno dei dipendenti, secondo quanto obbligatoriamente previsto dal DPCM del 26 aprile 2020". Solo dopo la pulizia degli ambienti il servizio è stato ristabilito.

"L'assenza di adeguati protocolli condivisi e delle necessarie misure organizzative tese a limitare e ridurre il contagio dal rischio Covid-19 in Anm è una condizione fortemente attenzionata - hanno affermato le sigle sindacali Usb, Faisa Confail ed ORSA - I sindacati denunciano invano da mesi tale situazione all'amministrazione comunale di Napoli, alle ASL, alla Prefettura ed all'ispettorato del lavoro. Alle 'normali' carenze igienico sanitarie si è aggiunta l'emergenza coronavirus, un mix esplosivo per un'azienda che per semplice incapacità o mancanza di risorse non riesce a far rispettare condizioni contrattuali previste dal capitolato di appalto sulle pulizie e a vigilare affinché le attività vengano eseguite in modo concreto con le giuste attrezzature da lavoro e prodotti idonei. Sono settimane che chiediamo all’Anm - proseguono i sindacati - di potenziare le attività di sanificazione sui mezzi pubblici, alla fine di ogni corsa, delle parti maggiormente a contatto con l'utenza e di prevedere l'obbligatoria igienizzazione delle postazioni di lavoro ad ogni cambio turno.

Purtroppo si continua a ritenere sufficiente la sola sanificazione dei mezzi e degli ambienti di lavoro a chiusura dell'orario di esercizio al pubblico dei servizi di trasporto"