Capri: le boutique delle grandi griffe non riaprono I bar della piazzetta ancora chiusi, mentre ad Anacapri ripartono le attività commerciali.

A Capri i negozi delle grandi griffe internazionali restano chiusi, non c’è stata la riapertura di tutti gli esercizi commerciali anche se lo consentono le norme.

Nella famosa stradina delle grandi firme oggi ha aperto solo Capri Watch di Silvio Staiano, il marchio che con il suo orologio caprese è diventato un brand mondiale del lusso.

Il ceo del brand caprese aveva già annunciato sabato sera la riapertura e non ha mantenuto la promessa. Insieme con il personale a completo ha riattivato il negozio in via Camerelle. Nella via del lusso e della moda a riaprire oltre a Staiano anche la boutique Falconeri, la casa famosa per il cachemire made in italy, che ha rimesso in vetrina i suoi lussuosi capi d’abbigliamento.

Gli altri brand internazionali, Luis Vuitton, Chanell hanno invece scelto di rimanere chiusi e la stessa cosa accade in un’altra via dello shopping caprese, via Vittorio Emanuele, dove Prada e Benetton non hanno rialzato le saracinesche.

Nella piazzetta restano i chiusi i bar almeno fino a giovedì, giorno in cui è prevista la possibilità di rimettere i tavolini all’aperto.

A riaprire invece i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici.

Anche sulle vie del mare sono aumentate le corse per consentire ai proprietari delle seconde case e agli habitué di poter arrivare nell'isola azzurra. Con l'autorizzazione della Regione Campania, la LNG ha ripreso la corsa da Napoli delle 9.30 e la ripartenza da Capri alle 13.40, due corse mirate a mantenere il distanziamento in banchina in una scaletta oraria più agevole in entrambe le direzioni.

Diversa invece la situazione nel comune di Anacapri dove hanno riaperto le boutique e le botteghe dell’artigianato classico caprese.

A via Orlandi e piazza Vittoria, cuore nevralgico del centro storico del comune isolano, sono ritornate le attività commerciali che hanno scelto di riprendere la loro vita.

A spiegare le linee del programma di riapertura sono stati i presidenti delle due associazioni locali dei commercianti. Luciano Bersani presidente dell'Ascom Capri, ha detto: "Aspettarsi che da oggi tutti potessero riaprire era impensabile dal momento che le linee guida sono state ufficializzate soltanto ieri a tarda serata. Contiamo che la data prevista di apertura per la maggior parte delle attività sia fine maggio-inizio giugno".

Da Anacapri invece, il presidente dell'Ascom Gelsomina Maresca, si dice soddisfatta per la riapertura quasi totale delle botteghe artigianali: "Con grande sacrifici ma con immensa gioia e consapevolezza abbiamo riaperto le nostra attività, nei prossimi giorni ci avvieremo alle aperture dei ristoranti e delle attività nella zona turistica. Da oggi anche i bar aperti al pubblico con servizio solo al banco e asporto”.