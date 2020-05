Malato di covid, gli dicono che è guarito e scoppia in lacrime Le commoventi immagini delle prime dimissioni di un paziente dal Covid Hospital di Ponticelli

Una buona notizia arriva dal Covid Center dell'Ospedale del Mare dove oggi pomeriggio è stato dimesso il primo paziente guarito dal coronavirus e curato nell'ospedale modulare allestito a Ponticelli.

Il personale medico e infermieristico lo ha salutato con un lungo applauso e non sono mancati momenti di commozione. Quando i medici hanno comunicato al paziente che sarebbe tornato a casa, Sabato Cerciello , 59 anni di Somma Vesuviana, dopo aver lottato per giorni in terapia intensiva, è scoppiato in un pianto liberatorio e poi ha chiesto subito di chiamare i familiari.

Il paziente proveniva dall'AORN Cardarelli dove era stato ricoverato il 29 marzo per insufficienza respiratoria secondaria a polmonite interstiziale da Covid. Il primo aprile e stato tracheotomizzato. È arrivato al Covid Center dell'Ospedale del Mare il 3 maggio dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso, sempre vigile cosciente e collaborante. Eseguita terapia per covid 19, si è iniziato lo svezzamento graduale dalla ventilazione, passando dalla ventilazione artificiale con metodica di pronazione tramite cannula tracheostomica alle semplici cannule nasali. Il tampone di verifica del 12 maggio è risultato negativo e si è concordato con la famiglia il rientro al domicilio. Sono stati edotti i parenti delle necessità clinico terapeutiche.

Ad accompagnare le dimissioni anche Padre Luigi, un sacerdote, anche lui ricoverato presso il Covid Center di Ponticelli, che ha voluto benedire il paziente augurandogli di continuare al sua vita in buona salute.