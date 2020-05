La Cgil in diretta per i 50 anni dello Statuto dei Lavoratori Sula pagina Fb del sindacato dalle 11 i vari segretari provinciali e a chiudere Maurizio Landini

La CGIL Campania ha deciso di celebrare i 50 anni dello Statuto dei Lavoratori, approvato il 20 maggio del 1970, con una diretta su Facebook.

Domani infatti a partire dalle 11:00 sulla pagina Facebook Cgil Campania e sul sito www.cgilcampania.it dal titolo “1970/2020 #FuturoAlLavoro 50 anni dello Statuto dei Lavoratori”. Una diretta ricca di ospiti, testimonianze video e contributi fotografici per ripercorrere gli ultimi 50 anni della storia dei diritti sindacali e tracciare una visione di quello che sarà il mondo del lavoro ai tempi della pandemia.

A confrontarsi saranno il segretario generale CGIL Campania, Nicola Ricci ed i segretari generali delle Camere del Lavoro di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno Walter Schiavella, Franco Fiordellisi, Luciano Valle, Matteo Coppola ed Arturo Sessa con l’intervento finale del segretario generale CGIL, Maurizio Landini.

“Oggi, a 50 anni dalla nascita dello Statuto dei Lavoratori – dice il segretario generale Cgil Campania, Nicola Ricci - diventa ancor più attuale proporre la discussione. L’emergenza Covid ha accelerato questa necessità di cambiamento. Debellata la pandemia non tutto sarà come prima e il mondo del lavoro non sarà avulso da questo cambiamento. Pensiamo, allora, che il mondo delle tutele e delle rappresentanze del Lavoro possano mai essere fuori da questi cambiamenti? Va aperta una “fase 2” per preparare il Paese a un nuovo Statuto dei Diritti che – conclude Ricci - sono in capo alle persone di là dal rapporto attivato e delle tipologie”.