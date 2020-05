Migliaia di mascherine donate ad enti e associazioni Coronavirus. L'impegno della città metropolitana

Le prime 6000 mascherine arrivate da Chengdu, Cina, erano state distribuite in piena emergenza, 1500 ai dipendenti della Citta Metropolitana in sevizio, 1500 ai lavoratori dell’azienda di trasporti CTP, 1000 alla società di servizi Armena, 2000 all’azienda SapNa.

Altre 1.000 mascherine sono state poi consegnate ieri all'Ospedale Civile di Nola, in questo caso le mascherine andranno a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario del presidio ospedaliero. Altre 1000 sono state consegnate alla Caritas e all’Associazione Giovani Farmacisti della Città Metropolitana di Napoli. Infine altre 1000 mascherine sono state distribuite ai lavoratori forestali in forza alla Città metropolitana di Napoli, consentendo così agli stessi di operare in sicurezza per la tutela del territorio forestale e in particolare per la zona vesuviana.

I dispositivi sono stati donati alla Città Metropolitana dalla comunità di Chengdu, Cina, in virtù dell'amicizia nata lo scorso ottobre in occasione della partecipazione dell’ Ente di Piazza Matteotti al Salone per operatori economici e istituzionali ospitato proprio nella città del Sichuan. Sui pacchi di mascherine i loghi dei due Enti, quello asiatico e quello partenopeo con la scritta “L’ unione fa la forza"