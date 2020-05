Lotto: a Napoli centrato terno da 50 mila euro La dea bendata bacia la Campania

Finisce a Napoli la più alta vincita conseguita al Lotto nel concorso di martedì 19 maggio. Qui un terno ha pagato 50 mila euro sui numeri 21-65-78 della ruota di Torino. In luce anche il terno 9-10-48 sulla ruota Nazionale - come riporta l'agenzia di stampa Agimeg - che ha permesso a un giocatore di Imperia di vincere 22.500 grazie a due schedine. Tre invece le giocate identiche sull'ambo 9-80 sempre della ruota Nazionale, che hanno consentito a un giocatore di Vibo Valentia di portare a casa altri 22.500 euro. Il 10eLotto premia invece Tolve, in provincia di Potenza, con un 'nove' da 100 mila euro, a fronte di una giocata di soli 3 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di quasi 1,3 miliardi di euro.