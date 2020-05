Campania, Nappi: "Bisogna sfruttare Bazooka Ue" "Scriviamo qui piano ripartenza"

"Non si può pensare di fare ripartire la Campania senza un piano che tenga conto delle esigenze di chi ci vive e ci lavora.

Non potrà gestire l’emergenza economica Vincenzo De Luca, le cui ricette economiche, incentrate unicamente sull’assistenzialismo, hanno già fallito in circostanze normali. Una cosa è agitare il lanciafiamme (ad acqua o di plastica..) contro le feste dei ragazzini, un’altra pensare di poter utilizzare il bazooka anti-crisi dell’Unione europea senza aver mai fatto un giorno di militare.

Per la prima volta dopo decenni la regione Campania avrà la possibilità di investire per contrastare la crisi e costruire la ripartenza del suo fragile sistema economico e produttivo. Non possiamo permetterci di sprecare questa occasione.

Serve immediatamente un piano e bisogna prepararlo ascoltando sindaci e amministratori locali, categorie produttive e associazioni di professionisti. Non possiamo accettare che lo preparino altrove. È necessario unire anziché dividere, costruire una squadra anziché pensare di governare dando ordini dal chiuso di un palazzo. Contro tutto questo, per difendere gli interessi e rappresentare al meglio gli interessi dei campani abbiamo dato vita a Il Nostro posto, lavoriamo per un centrodestra più forte, non autoreferenziale, capace di coinvolgere davvero tutti".

Così Severino Nappi, nel corso della tavola rotonda web alla quale hanno partecipato Stefano Caldoro, Valeria Ciarambino (M5s), Gianluca Cantalamessa (Lega), il forzista Domenico De Siano, Marco Sarracino, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e Luigi Rispoli.