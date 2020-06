Tragedia in città: frana costone, morti due operai Forse c'è un disperso: la frana li ha travolti mentre lavoravano a un muro di contenimento

Tragedia a Pianura: un costone di roccia si è staccato e ha travolto due operaio intorno alle 12 e 30, uccidendoli. Il crollo si è verificato tra via Archimede e via Montagna Spaccata: i corpi sono stati estratti dalle macerie e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e la polizia municipale, oltre al magistrato di turno.

A crollare è stata una casa in rstrutturazione: possibile ci sia anche un disperso. Gli operai stavano lavorando alla realizzazione di un muro di contenimento quando la frana, che si è verificata per motivi in corso di accertamento, li ha travolti.