Tragedia per Gattuso: è morta la sorella Francesca Era ricoverata da febbraio, dopo un malore che l'aveva colpita

Tragedia per il tecnico del Napoli Rino Gattuso: non ce l'ha fatta la sorella Francesca, 37 anni, morta a a Varese dove era ricoverata dallo scorso febbraio. La donna aveva accusato un malore, mentre il fratello era in campo contro la Sampdoria, e fu operata nell'ospedale della città lombarda, visto che viveva da tempo a Gallarate. Oggi il tragico epilogo

Il mister era in campo a Castel Volturno per gli allenamenti quando è arrivata la notizia. Cordoglio da tutto il mondo del calcio, a partire dal Milan che ha salutato con un posto sul sito ufficiale Francesca che aveva lavorato per 14 anni nel Milan.