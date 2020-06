Weekend positivo a Ischia con 6mila arrivi Diversi anche i Vip: da Luisa Ranieri ai calciatori del Napoli

L'isola d'Ischia riparte dopo la pandemia: è questo il messaggio che arriva dall'isola dopo un ottimo weekend turistico con circa 6.000 arrivi. "In questi giorni stanno riaprendo diversi hotel, torniamo a ricevere richieste di prenotazione e ritengo che entro due settimane la maggioranza delle strutture alberghiere isolane sarà operativa e nel pieno rispetto delle normative anti contagio, sia per gli ospiti che per i dipendenti". Lo afferma Luca D'Ambra, presidente di Federalberghi Ischia. L'isola è tornata meta anche di numerosi vip che l'hanno scelta per il fine settimana: da Yael Rubinstein, ambasciatrice d'Israele alla FAO, a Luca Zingaretti con Luisa Ranieri, ai calciatori Allan e Milik del Napoli.