Città metropolitana, pulizia aree verde: ecco la soluzione Il sindaco metropolitano Luigi De Magistris ha approvato oggi una delibera importante

Il sindaco metropolitano Luigi De Magistris ha approvato oggi una delibera che contiene il protocollo d'intesa che sarà sottoscritto tra la Città Metropolitana di Napoli ed i Comuni dell'area metropolitana interessati e che permetterà di utilizzare i soci della cooperativa Primavera III, in attività a supporto dei Comuni per la pulizia delle aree verdi assegnando apposite risorse lavorative per Incrementare le attività di sfalcio e taglio d’erba necessarie al mantenimento del decoro dei luoghi urbani e segnatamente dei luoghi di interesse turistico-culturale, volano essenziale dello sviluppo economico dell’Area Metropolitana di Napoli.

Tale scelta è dettata anche dal fatto che il personale della cooperativa impegnato con convenzione nella gestione delle scuole di pertinenza della Città Metropolitana in questa fase di emergenza del coronavirus non è pienamente impegnato a causa della chiusura di numerosi plessi scolastici per molti giorni a settimana.

Il personale potrà nei prossimi mesi essere utilizzato in una nuova attività socialmente utile che permetterà da un lato la gestione migliore delle aree verdi e dall'altro un più proficuo utilizzo del personale della cooperativa stessa.