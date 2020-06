Contraffazione, Confapi jr: bene sequestri, guardia alta Il presidente del gruppo Giovani, Di Santis: tutelare mercato e salute

«Ringraziamo il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli per aver messo a segno tre importanti operazioni contro l'abusivismo commerciale e la contraffazione. In tempi di Covid-19, bisogna tenere alta l'attenzione sulle distorsioni del mercato e sugli agenti patogeni che possono danneggiare la filiera produttiva». A dirlo è Massimo Di Santis, presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli.

«Si tratta di fenomeni che non rappresentano solo un problema di natura economico, ma anche sociale e sanitario come ben dimostrano gli esiti degli interventi di questa mattina che hanno sventato la vendita di prodotti “potenzialmente cancerogeni” destinati ai bambini», ha aggiunto Di Santis.

«Le Pmi stanno affrontando enormi difficoltà legate alla ripartenza, prime tra tutte il mancato accesso alle misure di sostegno tanto sbandierate dal Governo ma che in realtà rappresentano, per una vasta platea di imprenditori, un traguardo irraggiungibile. Lasciare che la contraffazione e l'abusivismo commerciale dilaghino, ora che il mercato è in contrazione, significa abbandonare a loro stesse le imprese», ha concluso.