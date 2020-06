Al Policlinico Federico II parte il progetto Maternità Sicura Classi virtuali per le coppie in dolce attesa

A partire da oggi l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, dà il via a corsi di accompagnamento al parto on-line. Delle vere e proprie classi virtuali aperte alle coppie in dolce attese per prepararsi alla nascita in sicurezza.

Il Policlinico Federico II ha dimostrato già con la creazione del reparto dedicato alle donne in attesa contagiate da Covid, attenzione e propensione verso le neomamma. Parte dunque un altro progetto con delle classi esperienziali, sempre gratuite, aperte a tutte le coppie.

“Il corso di accompagnato alla nascita è per noi una tradizione pluridecennale - spiega Mariavittoria Locci, responsabile dell'Unità operativa semplice dipartimentale "Patologia materno fetale" - La gravidanza è un momento di profondo cambiamento per la coppia e la famiglia ed è per questo che il corso si pone l'obiettivo di fornire informazioni e consigli sull'esperienza dell'attesa del parto, sulla gestione del dolore in travaglio, sull'allattamento e le prime cure al neonato. Il corso, quest'anno affronta anche il problema Covid e le opportune cautele da adottare per evitare il contagio o per vivere senza angosce l'eventuale infezione. Il nostro Policlinico, sede formativa del corso di Laurea in Ostetricia, con l'Ordine delle ostetriche provvede a "formare i formatori" dei corsi di accompagnamento alla nascita”.

Grazie alle classi virtuali di accompagnamento alla nascita quest'offerta assistenziale si plasma ancor più ad un contesto Covid che richiede ancora la massima attenzione. Il corso (rivolto alle coppie e alle future mamme dalla 25ª settimana di gestazione) è organizzato dalle ostetriche Antonella Nuzzo, Roberta Andreozzi, Daniela Ioffredo, Carmen Nappi, Antonella Anella, Maddalena Turco e Valentina Gargiulo. Sia il corso che l'organizzazione delle attività non sarebbero possibili senza una stretta collaborazione quotidiana tra tutte le ostetriche afferenti al Dipartimento, coordinate dalla dottoressa Rosanna Zapparella. Le video chat si terranno ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.00 e per iscriversi basta collegarsi al link www.lms.lingomed.it/courses/incontri-di-accompagnamento-alla-nas cita.L'area materno infantile del Policlinico Federico II è una realtà consolidata: è senz'altro il punto nascita più grande della Regione con più di 2.500 parti l'anno e una stima per il 2020 che andrà ben oltre i 2.800. In linea con lo standard nazionale per il numero di parti cesarei per le primipare, il dipartimento Materno Infantile diretto da Fulvio Zullo promuove il parto fisiologico e le procedure di parto-analgesia ma è anche centro di riferimento per le gravidanze classificate "a rischio" che rappresentano il 70% dei casi trattati. E' pienamente attivo il servizio di procreazione medicalmente assistita e quello di oncofertilità che consente alle donne di preservare la facoltà di concepimento anche in caso di malattia oncologica". Un'offerta assistenziale di altissimo livello che copre tutti momenti più significativi della vita della donna e del bambino, dal concepimento alla nascita. Un centro di grande tradizione che la sensibilità femminile del nuovo management sostiene ed alimenta.

“È in questo contesto - spiega infatti la direttrice generale Anna Iervolino - che stiamo potenziando i nostri servizi assistenziali. A breve, grazie anche ad un finanziamento regionale, sarà integralmente ristrutturato il blocco parto con particolare attenzione all'umanizzazione, alla cromoterapia e a tutte quelle tecniche che favoriscono il rilassamento per ricreare un ambiente il più possibile naturale ed accogliente senza però rinunciare alla sicurezza. È mio intendimento ristrutturare anche la TIN il cui parco tecnologico negli ultimi mesi è stato già potenziato con incubatrici di ultima generazione. Ancora, a breve partirà un esperimento gestionale di un reparto maternità a basso rischio ostetrico (BRO) affidato all'assistenza in autonomia da parte delle ostetriche”.