Approvata proposta di legge birra agricola e artigianale Ok del consiglio regionale della Campania presieduto da Rosa D’Amelio

Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato la proposta di legge: “Sostegno all’agricoltura di qualità e del patrimonio agro alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale”.

La proposta di legge è stata introdotta all’esame dell’aula dal presidente della VIII commissione, Maurizio Petracca (Pd), per la maggioranza, e dal consigliere Michele Cammarano (M5S) per l’opposizione.

Il consiglio ha approvato, altresì, alcuni disegni di legge per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e introdotti all’esame del consiglio dal presidente della commissione bilancio, Francesco Picarone (Pd).

Il Consiglio ha, infine, approvato la delibera di giunta regionale sul Comune di Sant'Agnello - progetto per la ristrutturazione edificio stazione Eav - fabbricato viaggiatori - variante al Put L.R. 35/87 e art. 13 della L.R. 1/2007. “Quest’opera è molto importante per la comunità di Sant’Agnello per la prevenzione del rischio sismico e per la rimozione delle barriere architettoniche” - ha sottolineato la consigliera Loredana Raia (Pd).