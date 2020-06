Bimba torna a sentire grazie ai medici napoletani Intervento effettuato per la prima volta in Italia: ricostruito osso temporale in 3D al Santobono

Orgoglioso anche il presidente De Luca per l'intervento effettuato all'ospedale pediatrico Santobono – Pausillipon di Napoli con cui una bambina è ritornata a sentire.

L'intervento è stato effettuato per la prima volta in Italia: si tratta della ricostruzione in 3D dell'osso temporale. Ha contribuito un ingegnere biomedico del Santobono, Luigi Iuppariello, che ha permesso la realizzazione del modello tridimensionale. La piccola era affetta da una malformazione congenita con assenza del padiglione auricolare, del condotto uditivo esterno e dell'orecchio medio che comportava un grave deficit uditivo e relativi problemi di apprendimento a scuola.

Così il governatore Vincenzo De Luca sui social: “Grazie a un intervento di costruzione dell’osso temporale realizzato attraverso l’innovativa tecnica in 3D, una bambina recupera l’udito.

È la prima volta che in Italia si effettua questo tipo di operazione.

Avviene in Campania, a Napoli, al Santobono Pausilipon Fondazione, una delle eccellenze della nostra sanità”.