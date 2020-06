Attacco hacker al sito del Comune, "Cambiate le password" Violata la privacy di migliaia di utenti

Notte da dimenticare per il Comune di Napoli che ha subito un attacco hacker in piena regola. A darne comunicazione lo stesso ente di Palazzo San Giacomo

"A causa di una violazione di sicurezza dei nostri server - si legge nella nota - abbiamo ragione di credere che si sia verificata una diffusione non autorizzata dei dati personali degli utenti iscritti alle community del sito web www.comune.napoli.it. Questa violazione riguarda le informazioni di registrazione e le credenziali utilizzate per accedere unicamente all'area riservata del sito istituzionale (nome e cognome, nome utente, email, password)". Migliaia gli utenti coinvolti. Il comune ha inviato una email a tutti gli iscritti al proprio portale web. Gli utenti sono stati invitati a cambiare le password. Il caso è stato segnalato anche all'Ag Com, l'autorità per le garanzia nelle comunicazioni.