Mobilità urbana sempre più a emissioni zero Pubblicato il report di Legambiente sulla mobilità cittadina.

Legambiente ha pubblicato il rapporto annuale Città Mezz, sulla mobilità a emissioni zero.

Dal report emerge che la mobilità delle persone in città sta cambiando, si sceglie sempre di più la modalità a "emissioni zero". Più di un terzo degli spostamenti (tra il 34% e il 58%) in cinque grandi città, Milano, Napoli, Venezia, Bologna, Torino e Firenze avviene a piedi, in bici, con mezzi elettrici, condivisi o tramite il Trasporto pubblico locale (Tpl). La fotografia fatta da Legambiente è stata scattata prima del lockdown per l'emergenza Coronavirus sulla situazione nei 104 capoluoghi italiani.

L'analisi indica inoltre che Bolzano è regina della mobilità a zero emissioni (al 60%) e che alcune città di medie dimensioni (Padova, Trento, Bergamo, Ravenna, Pesaro e Brescia) dimostrano come la transizione verso un futuro senza inquinamento e traffico auto sia possibile grazie a politiche attive tra Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (Pums) e accessibilità al Tpl.

Il rapporto evidenzia inoltre che alcune città già puntano all'elettrificazione dei mezzi entro il 2030: a Milano si prevede tche utto il Tpl sia elettrico e nel centro di Bologna si punta a alla circolazione dei soli mezzi elettrici. Già nel 2019 auto elettriche e mezzi elettrici targati (ciclomotori) sono passati da 36 a 61 mila.