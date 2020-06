Assembramenti e calca agli imbarchi per le isole Il Sindaco di Capri “scene inaccettabili, si garantisca la sicurezza”

Oggi al molo Beverello di Napoli file, resse e assembramenti agli imbarchi per le isole. Le scene delle persone accalcate per salire sulle navi dirette alle isole del golfo hanno fatto scattare l'allarme del sindaco di Capri, Marino Lembo. Il primo cittadino caprese ha chiesto interventi urgenti al presidente dell'Autorità Portuale del capoluogo campano, Pietro Spirito.

“La nostra isola - ha detto Lembo - è stata, per tutta la durata dell'emergenza, un modello, e ora occorre evitare che gli sforzi vengano vanificati".

Il Sindaco ha invocato “attenta sorveglianza sul distanziamento sociale in tutti i porti di imbarco, in particolare al Molo Beverello ed a Calata di Massa, presso i quali, negli ultimi giorni, si sono verificati assembramenti intollerabili e in aperta violazione delle disposizioni vigenti".

Nel registrare positivamente il flusso di turisti e vacanzieri, anche stranieri, verso l'isola, il sindaco ha aggiunto che "chi arriva a Capri deve potere continuare a farlo nella massima serenità e sicurezza, e ciò può avvenire solo se agli accessi per le isole vengono attuate rigorosamente tutte le procedure di salvaguardia previste dalle disposizioni regionali tuttora in vigore".