Emissione francobolli Raffaello Sanzio anche in Campania Duecentomila esemplari per foglietto pari a ottocentomila francobolli...

Poste Italiane comunica che oggi 20 luglio 2020 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico quattro francobolli ordinari racchiusi in foglietto appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati a Raffaello Sanzio, nel V centenario della scomparsa, relativi al valore della tariffa B zona 2 50g, pari a 3,90€.

Tiratura: duecentomila esemplari per foglietto pari a ottocentomila francobolli. Il foglietto è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura del Centro Filatelico della direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Le vignette dei quattro francobolli racchiusi in un foglietto, riproducono rispettivamente un’opera di Raffaello Sanzio e precisamente, partendo dall’alto, da sinistra a destra: Autoritratto, Gallerie degli Uffizi a Firenze, Trionfo di Galatea, Villa Farnesina a Roma, Madonna col Bambino, Casa natale di Raffaello a Urbino. Sposalizio della Vergine, Pinacoteca di Brera a Milano

Completano i francobolli le leggende “Raffaello Sanzio” e “1483 - 1520”; “Autoritratto” e “Galleria degli uffizi Firenze, “Trionfo DI Galatea” e “Villa Farnesina - Roma”; “Madonna col Bambino” e “Casa natale si Raffaello Urbino" , “Sposalizio della Vergine” e “Pinacoteca di Brera Milano”; la scritta “Italia” e il

valore tariffario “B zona 2 50 g”.

Il foglietto riproduce un particolare dell’opera di Raffaello, Trionfo di Galatea e al centro sono fustellati i quattro francobolli disposti su due file.

Completano il foglietto le leggende “Raffaello Sanzio”, “1483 – 1520” e “Patrimonio artistico e culturale italiano”.

Bozzetto a cura di Tiziana Trinca. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma Quirinale e l’ufficio posale di Urbino.

Il foglietto e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it .

Filatelia insieme all’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno realizzato due cofanetti di pregio, uno con rifiniture in oro disponibile solo in 200 esemplari, e uno con rifiniture in argento per 2.200 esemplari.

All’interno sono contenuti, il foglietto, quattro tessere filateliche, una per ogni francobollo, il bollettino illustrativo e quattro buste primo giorno con la particolarità che la busta affrancata con il francobollo raffigurante l’autoritratto ha lo sfondo nero. Nel cofanetto “Oro” troviamo la moneta raffigurante Raffaello in oro da 20€ coniata dell’Istituto Poligrafico, mentre nel cofanetto “Argento” troviamo la moneta in argento da 5€