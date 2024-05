Contrasto alla droga nel napoletano: un arresto e un sequestro dei carabinieri Controlli serrati a Castellammare di Stabia e Gragnano

Questa volta i militari della sezione radiomobile stabiese si è concentrata nell’area cittadina di Castellammare. In via Cassiodoro è finito in manette un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati oltre 180 grammi di marijuana, 150 di hashish e un bilancino di precisione. E ancora materiale per il confezionamento e circa 350 euro in contante, ritenuto provento illecito. Il 21enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Poco lontano, ma lungo le strade della cittadina della pasta, Gragnano, i carabinieri della stazione locale hanno rinvenuto in una botola di una canna fumaria abbandonata 330 grammi di marijuana, 9 di cocaina e 5 di crack. La droga non ha ancora un padrone, il sequestro è a carico di ignoti, ma sono in corso indagini per accertarne la “paternità”.