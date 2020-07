Comitiva di ragazzi al mare in Campania: tre positivi a covid Si lavora per ricostruire la rete di contatti. Hanno soggiornato a Capri e forse anche altrove

Tre casi a Capri: tre ragazzi romani, che hanno trascorso l'ultimo fine settimana in vacanza sull'isola con altri cinque coetanei sono risultati positivi al covid.

Avevano fittato una casa vacanze e subito dall'Asl è partita l'analisi epidemiologica per comprendere dove sono stati, con chi hanno avuto contatti, se hanno contagiato qualcuno.

Una volta tornati a Roma infatti a uno dei ragazzi è venuta la febbre: è stato sottoposto al tampone ed è emersa la sua positività.

Da lì si è iniziatia a ricostruire la rete di contatti, ma è complicato: a quanto pare un'altra ragazza che ha trascorso le vacanze in comitiva pare sia stata anche in un'altra località balneare campana per qualche altro giorno di vacanza.