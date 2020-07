Covid: ragazzi positivi in discoteca senza mascherina La ricostruzione del percorso a Capri della comitiva romana

Si seguono gli spostamenti dei turisti positivi al covid a Capri. Tre ragazzi romani, una donna toscana positiva al covid una volta rientrati a casa. Sull'isola si predica la tranquillità, ma intanto si valuta se gli atteggiamenti di quei turisti abbiano causato danni e intanto tornano obbligatorie le mascherine, anche all'aperto, e arriva il prefetto sull'isola.

I ragazzi della comitiva romana sono arrivati a Napoli in treno, poi in taxi da piazza Garibaldi al molto per prendere l'aliscafo e anche sull'isola si spostano in taxi. Prendono due strutture recettive separate a poca distanza dalla piazzetta e vanno a fare il bagno, poi di sera in due ristoranti diversi (in uno le ragazze nell'altro i ragazzi). Poi tutti insieme in un locale, senza mascherina. Il giorno dopo in barca e poi a Nerano al ristorante e di nuovo al ristorante e nel locale, affollato. Domenica il ritorno a Roma, con la scoperta delle tre positività. Sull'isola inoltre è scattato il protocollo "Capri sicura", per la gestione veloce di eventuali nuovi casi covid.