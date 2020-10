San Gennaro Vesuviano: scuole chiuse per l’intera settimana La decisione del sindaco arriva a seguito delle comunicazioni sui positivi al Covid l

Il sindaco di San Gennaro Vesuviano, Antonio Russo, ha deciso di chiudere le scuole per l’intera settimana. Il primo cittadino considerate le “numerose comunicazioni pervenute dalla Asl Napoli 3 Sud relative a cittadini risultati positivi agli esami di laboratorio per il Covid-19" e preso atto "delle comunicazioni verbali che pervengono" al Comune "riferite a cittadini residenti risultati positivi agli esami eseguiti presso laboratori privati e di cui non è stata ufficialmente data notizia all'Asl".

Il Comune avrebbe inoltre ricevuto notizia "di più casi verificatisi presso gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale". Da qui la decisione, assunta con un'ordinanza firmata nella serata di ieri, di chiudere tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado "dal giorno 12 ottobre e fino alle ore 24 del giorno 17 ottobre". L'ordinanza prevede inoltre la sospensione, relativamente alla sola giornata di lunedì 12 ottobre, del mercato settimanale. Con un'ulteriore ordinanza, il sindaco Russo ha disposto anche la chiusura degli uffici comunali per le giornate di lunedì 12 e martedì 13 ottobre per permettere l'igienizzazione e la sanificazione degli uffici e della sala consiliare, a scopo cautelativo e precauzionale, considerato che uno dei consiglieri comunali presenti alla riunione del Consiglio comunale tenuto l'8 ottobre è poi risultato positivo agli esami di laboratorio per il Covid-19.