I lavoratori Whirlpool liberano l’autostrada Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, incontrà gli operai venerdì

I lavoratori della Whirlpool dopo una giornata di lotta hanno liberato l’autostrada A3, Salerno-Napoli, che presidiavano dalle 8,30 di questa mattina.

Gli operai fanno sapere di aver saputo che il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conti, ha deciso di incontrarli venerdì.

"Abbiamo apprezzato che il presidente Conte abbia deciso di incontrare i segretari confederali venerdì - dicono i manifestanti - ma anche i due mesi di stipendio promessi non ci cambiano la vita. Sappiamo che in serata incontrerà l'amministratore delegato di Whirlpool Corporation Marc Bitzer e attendiamo di capire cosa sarà del nostro futuro. Napoli non deve chiudere".

"Ci scusiamo con tutti per le troppe ore di disagio create in A3 - dice il segretario campano Uil, Giovanni Sgambati - ma era per per noi importante incontrare Conte. A lui ribadiremo le ragioni del nostro sciopero del 5 novembre e che gli accordi delle multinazionali con l'Italia vanno rispettati".