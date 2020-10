Covid, Asl Na3: "lockdown unico modo per fermare contagio" Il manager Sosto : "Positivi quadruplicati rispetto a marzo"

"Il numero di positivi Covid si è quasi quadruplicato rispetto a marzo. La decisione del Governo è difficile poiché l'assistenza sanitaria si scontra con la situazione sociale, ma il lockdown è l'unico modo per placare il contagio. È un auspicio sanitario per garantire la salute delle persone". Così Gennaro Sosto, direttore generale dell'Asl NAPOLI 3 Sud, a Radio Crc. "Lo sforzo fatto nei mesi di lockdown - continua Sosto - ha portato a raddoppiare posti letto e agevolare i servizi come i tamponi, non solo a domicilio. In estate abbiamo creato 13 postazioni per il Covid ma ora l'incremento dei contagi porta all'affanno". In conclusione ha replicato alle polemiche sulla chiusura momentanea del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria la Pietà di Nola: "Non c'è alcun provvedimento da impugnare al TAR. C'è stata una parziale disattivazione del pronto soccorso ma solo per l'accesso di codici bianchi e verdi non rossi, di emergenza. È per tutelare i pazienti dall'iper afflusso di positivi al Covid"