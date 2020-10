Napoli: 14 contagiati in un mese tra il personale del 118 Il direttore Galano: abbiamo una carenza di personale storica.

Sono 14 i casi di positività al Covid-19 registrati in un mese tra il personale del 118 di Napoli. I dati li fornisce il direttore Giuseppe Galano che è anche coordinatore del soccorso di emergenza regionale.

"Anche il personale del 118 si ammala e si ammala anche di covid - afferma Galano - alla luce delle indagini epidemiologiche effettuate, il nostro personale risultato positivo ha contratto il virus in ambito parentale e domestico. Tutto il personale - sottolinea - viene periodicamente sottoposto a screening".

Il 118 riceve 2900 telefonate al giorno e opera ben 200 interventi con una carenza di personale che supera le 60 unità tra medici, infermieri e autisti delle ambulanze.

Emerge anche questo dai dati illustrati dal direttore Giuseppe Galano, il quale sottolinea “una carenza storica di personale che, in questo momento si fa sentire di più. Avremmo bisogno almeno di 30 medici, 30 infermieri, e oltre 10 autisti delle ambulanze. Attualmente, in servizio siamo in 250. Ci serve una mano - aggiunge il direttore - il lavoro è aumentato e la carenza di personale, che è in ogni caso storica, si sente anche di più”.

Al centralino del 118 arrivano richieste di ogni tipo, a ognuna il personale si presenta vestito con Dpi nuovi: guanti, maschera, visiera, calzari. "Partiamo dal presupposto che non sappiamo cosa ci troveremo di fronte - spiega Galano - quindi il nostro personale segue rigidi protocolli ogni volta".

E, tra un intervento e l'altro, vanno sanificati, sempre, mezzi e uomini. "Questo comporta che, per il tempo necessario a svolgere queste operazioni - sottolinea - abbiamo ancora meno personale in strada".